Информация за цената за BASEDD House (BASEDD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00107106 $ 0.00107106 $ 0.00107106 24-часов нисък $ 0.00122168 $ 0.00122168 $ 0.00122168 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00107106$ 0.00107106 $ 0.00107106 24-часов висок $ 0.00122168$ 0.00122168 $ 0.00122168 Рекорд за всички времена $ 0.00924382$ 0.00924382 $ 0.00924382 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.65% Промяна на цената (1д) -3.59% Промяна на цената (7д) -2.34% Промяна на цената (7д) -2.34%

Цената в реално време за BASEDD House (BASEDD) е$0.00108465. През последните 24 часа BASEDD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00107106 до най-висока стойност $ 0.00122168, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BASEDD е $ 0.00924382, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BASEDD има промяна от +0.65% за последния час, -3.59% за 24 часа и -2.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BASEDD House (BASEDD)

Пазарна капитализация $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Циркулиращо предлагане 999.88M 999.88M 999.88M Общо предлагане 999,878,465.829899 999,878,465.829899 999,878,465.829899

Текущата пазарна капитализация на BASEDD House е $ 1.08M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BASEDD е 999.88M, като общото предлагане е 999878465.829899. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.08M.