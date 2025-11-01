Based Zlurpee цена (ZLURPEE)
-1.35%
-24.08%
-18.36%
-18.36%
Цената в реално време за Based Zlurpee (ZLURPEE) е--. През последните 24 часа ZLURPEE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ZLURPEE е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.
Що се отнася до краткосрочното представяне, ZLURPEE има промяна от -1.35% за последния час, -24.08% за 24 часа и -18.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Based Zlurpee е $ 43.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ZLURPEE е 420.69B, като общото предлагане е 420690000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 43.95K.
През днешния ден промяната в цената на Based Zlurpee към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Based Zlurpee към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Based Zlurpee към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Based Zlurpee към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|-24.08%
|30 дни
|$ 0
|--
|60 дни
|$ 0
|--
|90 дни
|$ 0
|--
Zlurpee is a surreal, slushy-brained creature from the warped, colorful imagination of Matt Furie, the underground comic artist known for creating absurdist characters that blur the line between stoner comedy, psychedelic weirdness, and internet meme culture. True to Furie’s aesthetic, Zlurpee is both ridiculous and oddly profound — a sticky, brain-freezing being who embodies the essence of cool chaos. With his frozen swirl of a head and eternally chilled attitude, Zlurpee isn’t just some mascot slapped on merch — he’s the spiritual and cultural leader of a countercultural movement wrapped in neon and slush.
At the center of this movement is the Ripperz Crew, a gang of 11 outlandish skaters and surfers who live in a dimension where reality is optional and vibes are everything. These aren’t your average board-riding misfits. The Ripperz exist in a hyper-stylized, Furie-esque dreamworld where skating through time-loops, surfing through cosmic slush waves, and dropping into reality glitches is just another Tuesday. Their style is loud, unfiltered, and 100% based — meaning they do what they want, how they want, without bending to mainstream expectations. They’re anti-establishment, anti-boring, and completely immersed in a world of technicolor rebellion.
Among the crew are Andy and Birddog, two characters pulled directly from Boys Club, Furie’s cult-classic comic that birthed many iconic figures, including the now-notorious Pepe. Their inclusion connects Zlurpee’s reality-warping world to the larger Boys Club universe, anchoring this new generation of characters in the same irreverent legacy of absurdist counterculture.
But Zlurpee and his crew aren’t just fictional skaters — they’re also part of a crypto-native storytelling experiment. Through the icy veins of this universe flows $ZLRP, a token or cryptocurrency that represents more than digital currency — it's the lifeblood of the Ripperz ethos. Whether used in collectibles, community access, gamified content, or decentralized storytelling, $ZLRP symbolizes the intersection of digital ownership, community-driven culture, and next-level art. Zlurpee is, in essence, the avatar of this movement — the chill-faced prophet of a new kind of blockchain mythology.
At its core, the Zlurpee project is about merging art, culture, and crypto in a way that doesn’t take itself too seriously, yet holds serious creative power. It’s a world where meme logic meets visionary storytelling, where every character has a life beyond the screen, and where decentralization isn’t just about finance — it’s about freedom of expression. Matt Furie’s world has always walked the line between innocent weirdness and cultural critique, and Zlurpee continues that tradition — this time, with a frosty middle finger to the mainstream and a skateboard aimed at the metaverse.
MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!
Колко ще струва Based Zlurpee (ZLURPEE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Based Zlurpee (ZLURPEE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Based Zlurpee.
Проверете прогнозата за цената за Based Zlurpee сега!
Разбирането на токеномиката на Based Zlurpee (ZLURPEE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ZLURPEE сега!
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-31 05:09:00
|Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
|10-31 01:38:24
|Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
|10-30 11:46:23
|Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
|10-30 07:20:09
|Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
|10-28 21:35:49
|Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
|10-28 14:23:33
|Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия