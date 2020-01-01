Токеномика на Based SPX6900 (SPX6900) Открийте ключова информация за Based SPX6900 (SPX6900), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Based SPX6900 (SPX6900) BASED SPX6900 is on a mission to become a MULTI-CYCLE coin so we're on a REAL sustainable path to flip the stock market!!! $500 mil or bust 💎🤲 Wall Street is rigged. Indexes are for boomers. The OG $SPX6900 already went ballistic — and you missed the ride. Now $BASEDSPX6900 is your second shot, same rebel DNA: starts with 0xE0 like the OG. This isn’t just a meme — it’s the simplest investment thesis on Base: Break the rules. Outperform the market. Stay Based. 🔵 CTO project = Best tokenomics, no dev, the community leads the project 🔵 Strong CTO team with whales from BasedPepe and BasedFartcoin 🔵 Easy to understand narrative 🔵 BasedPepe and BasedFartcoin are pumping hard & and it confirms the Derivative Blue Chip investment thesis 🔵 BasedPepe reached 165M & BasedFartcoin reached 65M 🔵 SPX6900 is one of the tokens with the most potential and one of the biggest communities. STOP TRADING & START BELIEVING IN SOMETHING BASED 💹🧲🔵 Официален уебсайт: https://www.based-spx6900.com/ Купете SPX6900 сега!

Токеномика и анализ на цената за Based SPX6900 (SPX6900) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Based SPX6900 (SPX6900), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 977.54K $ 977.54K $ 977.54K Общо предлагане: $ 962.23M $ 962.23M $ 962.23M Циркулиращо предлагане: $ 962.23M $ 962.23M $ 962.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 977.54K $ 977.54K $ 977.54K Рекорд за всички времена: $ 0.0014083 $ 0.0014083 $ 0.0014083 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00101591 $ 0.00101591 $ 0.00101591 Научете повече за цената на Based SPX6900 (SPX6900)

Токеномика на Based SPX6900 (SPX6900): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Based SPX6900 (SPX6900) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SPX6900 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SPX6900 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SPX6900, разгледайте цената в реално време на токените SPX6900!

