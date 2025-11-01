БорсаDEX+
Цената в реално време на Based Moron днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MORON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MORON в MEXC сега.

Повече за MORON

MORONценова информация

Какво представлява MORON

Официален уебсайт на MORON

Токеномика на MORON

MORON ценова прогноза

Based Moron Лого

Based Moron цена (MORON)

Не се намира в списъка

1 MORON към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Based Moron (MORON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:00:25 (UTC+8)

Информация за цената за Based Moron (MORON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Based Moron (MORON) е--. През последните 24 часа MORON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MORON е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MORON има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Based Moron (MORON)

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

--
----

$ 12.95K
$ 12.95K$ 12.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Based Moron е $ 12.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MORON е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.95K.

История на цените за Based Moron (MORON) USD

През днешния ден промяната в цената на Based Moron към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Based Moron към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Based Moron към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Based Moron към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-11.23%
60 дни$ 0-4.45%
90 дни$ 0--

Какво е Based Moron (MORON)

Legend has it, $MORON launched with a glorious 1 billion tokens… but our fearless dev decided to literally send half of them “to the moon.” Unfortunately, he didn’t realize the blockchain doesn’t have a NASA program — so those 500 million tokens are now sitting in some random, unverified wallet… forever.

From that moment, we knew what we were: a bunch of lovable, chaotic, crypto-obsessed morons. Our dev? A certified blockchain hazard. Our community? People who embrace the madness and wear “moron” like a badge of honor.

$MORON isn’t just a meme coin — it’s a public safety announcement about what happens when you mix too much caffeine, questionable coding skills, and moon-talk in the same room.

Our mission? Make so much noise, cause so much mayhem, and rally so hard that even our moms start asking, “What’s this moron coin you keep posting about?”

This isn’t financial advice. This isn’t logical. This is $MORON — and we’re mooning… eventually. Probably. Maybe.

Based Moron (MORON) ресурс

Токеномика на Based Moron (MORON)

Разбирането на токеномиката на Based Moron (MORON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MORON сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Based Moron (MORON)

Колко струва Based Moron (MORON) днес?
Цената в реално време на MORON в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MORON към USD?
Текущата цена на MORON към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Based Moron?
Пазарната капитализация за MORON е $ 12.95K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MORON?
Циркулиращото предлагане на MORON е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MORON?
MORON постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MORON?
MORON достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MORON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MORON е -- USD.
Ще се повиши ли MORON тази година?
MORON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MORON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:00:25 (UTC+8)

Отказ от отговорност

