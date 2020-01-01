Токеномика на Based Monsta (MONSTA) Открийте ключова информация за Based Monsta (MONSTA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Based Monsta (MONSTA) A vault-driven, gamified DeFi beast thriving on Base Chain. Burn, grind, stack $CAKE, and claim your legendary rewards Who’s Based Monsta? The blue-and-white beast who’s been stacking $CAKE so hard it’s like I’m compensating for something (spoiler: I’m not). Fused from chaos and a degenerate need to dominate, I’m here to make wallets thicker and morals thinner. Now on Base, I turn $CAKE from dessert to foreplay, and I’m not stopping ‘til every degen out there is licking frosting off my... gains ;) If you’re looking for safe, scroll on. If you’re ready to get a little weird, welcome to the party! Официален уебсайт: https://basedmonsta.com Бяла книга: https://docs.monstacorp.com/ Купете MONSTA сега!

Токеномика и анализ на цената за Based Monsta (MONSTA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Based Monsta (MONSTA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 698.37K $ 698.37K $ 698.37K Общо предлагане: $ 9.67B $ 9.67B $ 9.67B Циркулиращо предлагане: $ 9.10B $ 9.10B $ 9.10B FDV (оценка при пълна реализация): $ 741.76K $ 741.76K $ 741.76K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Based Monsta (MONSTA)

Токеномика на Based Monsta (MONSTA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Based Monsta (MONSTA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MONSTA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MONSTA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MONSTA, разгледайте цената в реално време на токените MONSTA!

Прогноза за цената за MONSTA Искате ли да знаете какъв път може да поеме MONSTA? Нашата страница за прогноза за цената MONSTA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MONSTA сега!

