Информация за Based Hotdog (BOTDOG) $BOTDOG is a utility meme coin created to bridge the gap between web3 communities and real-world utility. Built on top of the Cliza System, $BOTDOG reallocates 80% of creator rewards to fund the global expansion of “Based Hotdogs” — a next-gen hotdog franchise brand focused on premium, creative glizzy where 5% of all profits will be put into the chart for buybacks and burns. The remaining 20% supports ongoing development, marketing, art, and community initiatives. $BOTDOG is more than a coin — it’s a movement powered by memes, food, and decentralized ownership. Официален уебсайт: https://toekn.com/BOTDOG Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1f8t8vzLjS0jRx8z93kbf_QoAeAW29ukL4DyKNqaHL9g/edit?usp=sharing Купете BOTDOG сега!

Токеномика и анализ на цената за Based Hotdog (BOTDOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Based Hotdog (BOTDOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 59.36K $ 59.36K $ 59.36K Общо предлагане: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Циркулиращо предлагане: $ 978.14M $ 978.14M $ 978.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.08K $ 60.08K $ 60.08K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Based Hotdog (BOTDOG)

Токеномика на Based Hotdog (BOTDOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Based Hotdog (BOTDOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BOTDOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BOTDOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOTDOG, разгледайте цената в реално време на токените BOTDOG!

