Токеномика на Based Doge (BDOGE) Открийте ключова информация за Based Doge (BDOGE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Based Doge (BDOGE) Based Doge is a Doge meme-inspired cryptocurrency project built on the Base blockchain. The project seeks to capture the spirit of Dogecoin while embracing the unique culture of the Base ecosystem. It blends memes and Shiba Inu-themed branding to create a fun, community-driven token. Focused on fostering a vibrant and inclusive community, Based Doge aims to become the definitive "Doge" token on Base Официален уебсайт: https://www.officialbaseddoge.org Купете BDOGE сега!

Токеномика и анализ на цената за Based Doge (BDOGE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Based Doge (BDOGE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 55.66K $ 55.66K $ 55.66K Общо предлагане: $ 956.53M $ 956.53M $ 956.53M Циркулиращо предлагане: $ 956.53M $ 956.53M $ 956.53M FDV (оценка при пълна реализация): $ 55.66K $ 55.66K $ 55.66K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Based Doge (BDOGE)

Токеномика на Based Doge (BDOGE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Based Doge (BDOGE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BDOGE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BDOGE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BDOGE, разгледайте цената в реално време на токените BDOGE!

Прогноза за цената за BDOGE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BDOGE? Нашата страница за прогноза за цената BDOGE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BDOGE сега!

