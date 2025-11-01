Информация за цената за Based Coin (BASED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.75% Промяна на цената (1д) +2.45% Промяна на цената (7д) -4.30% Промяна на цената (7д) -4.30%

Цената в реално време за Based Coin (BASED) е--. През последните 24 часа BASED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BASED е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BASED има промяна от +0.75% за последния час, +2.45% за 24 часа и -4.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Based Coin (BASED)

Пазарна капитализация $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Циркулиращо предлагане 57.28B 57.28B 57.28B Общо предлагане 62,325,651,606.26195 62,325,651,606.26195 62,325,651,606.26195

Текущата пазарна капитализация на Based Coin е $ 1.15M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BASED е 57.28B, като общото предлагане е 62325651606.26195. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.25M.