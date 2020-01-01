Токеномика на Based Beast Coin (BEAST) Открийте ключова информация за Based Beast Coin (BEAST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Based Beast Coin (BEAST) Based Beast Coin onboarding the next 1 million users to Base. Collaborating with strong projects on Base while the Based Beast Coin is providing utility via telegram bots services for other projects and members of the base ecosystem. While based beast coin is known for the fans of the Base community we focus on onboarding new users to base and the overall crypto space using collaborations and major rewarding contests. Официален уебсайт: https://www.basedbeastcoin.com/ Купете BEAST сега!

Токеномика и анализ на цената за Based Beast Coin (BEAST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Based Beast Coin (BEAST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 156.63K $ 156.63K $ 156.63K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 156.63K $ 156.63K $ 156.63K Рекорд за всички времена: $ 0.075244 $ 0.075244 $ 0.075244 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00711498 $ 0.00711498 $ 0.00711498 Текуща цена: $ 0.01570026 $ 0.01570026 $ 0.01570026 Научете повече за цената на Based Beast Coin (BEAST)

Токеномика на Based Beast Coin (BEAST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Based Beast Coin (BEAST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BEAST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BEAST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BEAST, разгледайте цената в реално време на токените BEAST!

Прогноза за цената за BEAST Искате ли да знаете какъв път може да поеме BEAST? Нашата страница за прогноза за цената BEAST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BEAST сега!

