Информация за цената за Baseball Thief (KAREN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.15% Промяна на цената (1д) +7.44% Промяна на цената (7д) -5.11% Промяна на цената (7д) -5.11%

Цената в реално време за Baseball Thief (KAREN) е--. През последните 24 часа KAREN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на KAREN е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, KAREN има промяна от +0.15% за последния час, +7.44% за 24 часа и -5.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baseball Thief (KAREN)

Пазарна капитализация $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Циркулиращо предлагане 999.00M 999.00M 999.00M Общо предлагане 999,001,072.141599 999,001,072.141599 999,001,072.141599

Текущата пазарна капитализация на Baseball Thief е $ 5.46K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на KAREN е 999.00M, като общото предлагане е 999001072.141599. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.46K.