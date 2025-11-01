БорсаDEX+
Цената в реално време на Base Velocimeter днес е 0.00333853 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BVM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BVM в MEXC сега.

Повече за BVM

BVMценова информация

Какво представлява BVM

Официален уебсайт на BVM

Токеномика на BVM

BVM ценова прогноза

Base Velocimeter цена (BVM)

1 BVM към USD - цена в реално време:

$0.00333853
$0.00333853
-0.70%1D
Base Velocimeter (BVM) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:28:32 (UTC+8)

Информация за цената за Base Velocimeter (BVM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00330684
$ 0.00330684
24-часов нисък
$ 0.00343805
$ 0.00343805
24-часов висок

$ 0.00330684
$ 0.00330684

$ 0.00343805
$ 0.00343805

$ 0.787331
$ 0.787331

$ 0.00138317
$ 0.00138317

-0.74%

-0.70%

+5.65%

+5.65%

Цената в реално време за Base Velocimeter (BVM) е$0.00333853. През последните 24 часа BVM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00330684 до най-висока стойност $ 0.00343805, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BVM е $ 0.787331, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00138317.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BVM има промяна от -0.74% за последния час, -0.70% за 24 часа и +5.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Base Velocimeter (BVM)

$ 19.31K
$ 19.31K

--
--

$ 50.35K
$ 50.35K

5.78M
5.78M

15,080,484.71884907
15,080,484.71884907

Текущата пазарна капитализация на Base Velocimeter е $ 19.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BVM е 5.78M, като общото предлагане е 15080484.71884907. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 50.35K.

История на цените за Base Velocimeter (BVM) USD

През днешния ден промяната в цената на Base Velocimeter към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Base Velocimeter към USD беше $ -0.0016194985.
През последните 60 дни промяната в цената на Base Velocimeter към USD беше $ +0.0030205386.
През последните 90 дни промяната в цената на Base Velocimeter към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.70%
30 дни$ -0.0016194985-48.50%
60 дни$ +0.0030205386+90.48%
90 дни$ 0--

Какво е Base Velocimeter (BVM)

What is the project about? ve33 Dex on Base

What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=

History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.

What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.

What can your token be used for?

Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят.

Base Velocimeter (BVM) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Base Velocimeter (USD)

Колко ще струва Base Velocimeter (BVM) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Base Velocimeter (BVM) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Base Velocimeter.

Проверете прогнозата за цената за Base Velocimeter сега!

BVM към местни валути

Токеномика на Base Velocimeter (BVM)

Разбирането на токеномиката на Base Velocimeter (BVM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BVM сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Base Velocimeter (BVM)

Колко струва Base Velocimeter (BVM) днес?
Цената в реално време на BVM в USD е 0.00333853 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BVM към USD?
Текущата цена на BVM към USD е $ 0.00333853. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Base Velocimeter?
Пазарната капитализация за BVM е $ 19.31K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BVM?
Циркулиращото предлагане на BVM е 5.78M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BVM?
BVM постигна ATH цена от 0.787331 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BVM?
BVM достигна ATL цена от 0.00138317 USD.
Какъв е обемът на търговията на BVM?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BVM е -- USD.
Ще се повиши ли BVM тази година?
BVM може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BVM за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:28:32 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Base Velocimeter (BVM)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

