Информация за цената за Base Velocimeter (BVM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00330684 $ 0.00330684 $ 0.00330684 24-часов нисък $ 0.00343805 $ 0.00343805 $ 0.00343805 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00330684$ 0.00330684 $ 0.00330684 24-часов висок $ 0.00343805$ 0.00343805 $ 0.00343805 Рекорд за всички времена $ 0.787331$ 0.787331 $ 0.787331 Най-ниска цена $ 0.00138317$ 0.00138317 $ 0.00138317 Промяна на цената (1ч) -0.74% Промяна на цената (1д) -0.70% Промяна на цената (7д) +5.65% Промяна на цената (7д) +5.65%

Цената в реално време за Base Velocimeter (BVM) е$0.00333853. През последните 24 часа BVM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00330684 до най-висока стойност $ 0.00343805, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BVM е $ 0.787331, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00138317.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BVM има промяна от -0.74% за последния час, -0.70% за 24 часа и +5.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Base Velocimeter (BVM)

Пазарна капитализация $ 19.31K$ 19.31K $ 19.31K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 50.35K$ 50.35K $ 50.35K Циркулиращо предлагане 5.78M 5.78M 5.78M Общо предлагане 15,080,484.71884907 15,080,484.71884907 15,080,484.71884907

Текущата пазарна капитализация на Base Velocimeter е $ 19.31K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BVM е 5.78M, като общото предлагане е 15080484.71884907. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 50.35K.