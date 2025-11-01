Информация за цената за Base Strategy (BASTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.46% Промяна на цената (1д) +2.78% Промяна на цената (7д) -11.98% Промяна на цената (7д) -11.98%

Цената в реално време за Base Strategy (BASTR) е--. През последните 24 часа BASTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BASTR е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BASTR има промяна от +0.46% за последния час, +2.78% за 24 часа и -11.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Base Strategy (BASTR)

Пазарна капитализация $ 296.87K$ 296.87K $ 296.87K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 296.87K$ 296.87K $ 296.87K Циркулиращо предлагане 97.44B 97.44B 97.44B Общо предлагане 97,442,645,286.60838 97,442,645,286.60838 97,442,645,286.60838

Текущата пазарна капитализация на Base Strategy е $ 296.87K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BASTR е 97.44B, като общото предлагане е 97442645286.60838. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 296.87K.