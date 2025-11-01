Информация за цената за Base Index (BINDEX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) +2.26% Промяна на цената (7д) -16.23%

Цената в реално време за Base Index (BINDEX) е--. През последните 24 часа BINDEX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BINDEX е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BINDEX има промяна от 0.00% за последния час, +2.26% за 24 часа и -16.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Base Index (BINDEX)

Пазарна капитализация $ 143.60K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 143.60K Циркулиращо предлагане 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Base Index е $ 143.60K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BINDEX е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 143.60K.