Информация за цената за Base Carbon Tonne (BCT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.250949 $ 0.250949 $ 0.250949 24-часов нисък $ 0.25264 $ 0.25264 $ 0.25264 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.250949$ 0.250949 $ 0.250949 24-часов висок $ 0.25264$ 0.25264 $ 0.25264 Рекорд за всички времена $ 8.6$ 8.6 $ 8.6 Най-ниска цена $ 0.145607$ 0.145607 $ 0.145607 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -0.22% Промяна на цената (7д) -6.05% Промяна на цената (7д) -6.05%

Цената в реално време за Base Carbon Tonne (BCT) е$0.251106. През последните 24 часа BCT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.250949 до най-висока стойност $ 0.25264, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BCT е $ 8.6, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.145607.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BCT има промяна от -0.00% за последния час, -0.22% за 24 часа и -6.05% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Base Carbon Tonne (BCT)

Пазарна капитализация $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M Циркулиращо предлагане 21.11M 21.11M 21.11M Общо предлагане 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

Текущата пазарна капитализация на Base Carbon Tonne е $ 5.30M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BCT е 21.11M, като общото предлагане е 21106186.28652228. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.30M.