Информация за Barry the badger (BARRY) Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community Официален уебсайт: https://www.barrythebadger.io/ Купете BARRY сега!

Токеномика и анализ на цената за Barry the badger (BARRY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Barry the badger (BARRY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 285.82K $ 285.82K $ 285.82K Общо предлагане: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M Циркулиращо предлагане: $ 949.46M $ 949.46M $ 949.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 285.82K $ 285.82K $ 285.82K Рекорд за всички времена: $ 0.00281782 $ 0.00281782 $ 0.00281782 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00029853 $ 0.00029853 $ 0.00029853 Научете повече за цената на Barry the badger (BARRY)

Токеномика на Barry the badger (BARRY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Barry the badger (BARRY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BARRY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BARRY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BARRY, разгледайте цената в реално време на токените BARRY!

