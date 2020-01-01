Токеномика на Barking Dog (BARK) Открийте ключова информация за Barking Dog (BARK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Barking Dog (BARK) Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back

The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly. Официален уебсайт: https://barkingdogonsol.xyz/ Купете BARK сега!

Токеномика и анализ на цената за Barking Dog (BARK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Barking Dog (BARK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K Общо предлагане: $ 994.47M $ 994.47M $ 994.47M Циркулиращо предлагане: $ 994.47M $ 994.47M $ 994.47M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.19K $ 10.19K $ 10.19K Рекорд за всички времена: $ 0.00119461 $ 0.00119461 $ 0.00119461 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Barking Dog (BARK)

Токеномика на Barking Dog (BARK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Barking Dog (BARK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BARK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BARK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BARK, разгледайте цената в реално време на токените BARK!

Прогноза за цената за BARK Искате ли да знаете какъв път може да поеме BARK? Нашата страница за прогноза за цената BARK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BARK сега!

