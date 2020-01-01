Токеномика на Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Открийте ключова информация за Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities. Официален уебсайт: http://trulyadog.com

Токеномика и анализ на цената за Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 54.65K $ 54.65K $ 54.65K Общо предлагане: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M Циркулиращо предлагане: $ 997.79M $ 997.79M $ 997.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 54.65K $ 54.65K $ 54.65K Рекорд за всички времена: $ 0.00314896 $ 0.00314896 $ 0.00314896 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

Токеномика на Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PAWSY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PAWSY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PAWSY, разгледайте цената в реално време на токените PAWSY!

Прогноза за цената за PAWSY Искате ли да знаете какъв път може да поеме PAWSY? Нашата страница за прогноза за цената PAWSY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PAWSY сега!

