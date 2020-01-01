Токеномика на Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Открийте ключова информация за Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Baolong is a chubby blue eggshell dragon with bright blue eyes and small wings who appears in the Nailong cartoon, exuding confidence with a mischievous and proud personality. The project is a token based off this character, with the inspiration of the project coming from the success of the Nailong token (ticker: NAILONG). The project team found the token sitting abandoned and decided to do a CTO. Официален уебсайт: https://www.baolongsol.xyz/ Купете BAOLONG сега!

Токеномика и анализ на цената за Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 40.67K $ 40.67K $ 40.67K Общо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Циркулиращо предлагане: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 40.67K $ 40.67K $ 40.67K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG)

Токеномика на Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baolong the Enemy of Nailong (BAOLONG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAOLONG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAOLONG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAOLONG, разгледайте цената в реално време на токените BAOLONG!

Прогноза за цената за BAOLONG Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAOLONG? Нашата страница за прогноза за цената BAOLONG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAOLONG сега!

