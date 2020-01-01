Токеномика на Bao Finance (BAO) Открийте ключова информация за Bao Finance (BAO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bao Finance (BAO) Warning: Bao Finance is in alpha, it is unaudited and was originally developed by a one-person self-taught team. While we are in the process of scaling the team, please understand the risks and use this product accordingly. It's like SNX + Aave, but for Uniswap, SushiSwap and Balancer. Rather than re-invent the wheel Bao creates new features for existing protocols. The BAO token acts as a governance token for the fully community run project. It is also backed by the insurance fund where all Bao fees go. Официален уебсайт: https://bao.finance/ Купете BAO сега!

Токеномика и анализ на цената за Bao Finance (BAO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bao Finance (BAO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 61.59K $ 61.59K $ 61.59K Общо предлагане: $ 984.37B $ 984.37B $ 984.37B Циркулиращо предлагане: $ 73.37B $ 73.37B $ 73.37B FDV (оценка при пълна реализация): $ 826.27K $ 826.27K $ 826.27K Рекорд за всички времена: $ 0.00317406 $ 0.00317406 $ 0.00317406 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bao Finance (BAO)

Токеномика на Bao Finance (BAO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bao Finance (BAO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAO, разгледайте цената в реално време на токените BAO!

Прогноза за цената за BAO Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAO? Нашата страница за прогноза за цената BAO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAO сега!

