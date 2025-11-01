Информация за цената за Banmao (BANMAO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003376 $ 0.00003376 $ 0.00003376 24-часов нисък $ 0.00003577 $ 0.00003577 $ 0.00003577 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003376$ 0.00003376 $ 0.00003376 24-часов висок $ 0.00003577$ 0.00003577 $ 0.00003577 Рекорд за всички времена $ 0.00012101$ 0.00012101 $ 0.00012101 Най-ниска цена $ 0.00002574$ 0.00002574 $ 0.00002574 Промяна на цената (1ч) -0.24% Промяна на цената (1д) -1.23% Промяна на цената (7д) +7.32% Промяна на цената (7д) +7.32%

Цената в реално време за Banmao (BANMAO) е$0.00003425. През последните 24 часа BANMAO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003376 до най-висока стойност $ 0.00003577, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BANMAO е $ 0.00012101, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002574.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BANMAO има промяна от -0.24% за последния час, -1.23% за 24 часа и +7.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Banmao (BANMAO)

Пазарна капитализация $ 34.26K$ 34.26K $ 34.26K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 34.26K$ 34.26K $ 34.26K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Banmao е $ 34.26K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BANMAO е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 34.26K.