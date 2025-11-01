Информация за цената за BankrStrategy (BNKSTR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.60% Промяна на цената (1д) +0.21% Промяна на цената (7д) -35.22% Промяна на цената (7д) -35.22%

Цената в реално време за BankrStrategy (BNKSTR) е--. През последните 24 часа BNKSTR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BNKSTR е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BNKSTR има промяна от -0.60% за последния час, +0.21% за 24 часа и -35.22% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BankrStrategy (BNKSTR)

Пазарна капитализация $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.35K$ 8.35K $ 8.35K Циркулиращо предлагане 941.85M 941.85M 941.85M Общо предлагане 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316 941,845,405.3788316

Текущата пазарна капитализация на BankrStrategy е $ 8.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BNKSTR е 941.85M, като общото предлагане е 941845405.3788316. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.35K.