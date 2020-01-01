Токеномика на Banjo (BANJO) Открийте ключова информация за Banjo (BANJO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Banjo (BANJO) Back in 1979, the Muppets Show released a special where Kermit the Frog plays the banjo to the song— “The Rainbow Connection”. This began the frog musician pop culture references that inspire an endearing representation of carefree joy. Welcome, $BANJO. Since the token was launched via pump.fun, the liquidity pool is locked and to be never touched forever and ever. $BANJO has a huge support group of whales, dolphins, and jellies. We look to grow together. $BANJO is a Solana-based token, built on the highly efficient and scalable Solana blockchain. This ensures fast and affordable transactions, making it a seamless experience for all users Официален уебсайт: https://banjo.life/ Купете BANJO сега!

Токеномика и анализ на цената за Banjo (BANJO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Banjo (BANJO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 111.94K Общо предлагане: $ 999.96M Циркулиращо предлагане: $ 999.96M FDV (оценка при пълна реализация): $ 111.94K Рекорд за всички времена: $ 0.00389816 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00011194 Научете повече за цената на Banjo (BANJO)

Токеномика на Banjo (BANJO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Banjo (BANJO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BANJO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BANJO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BANJO, разгледайте цената в реално време на токените BANJO!

Прогноза за цената за BANJO Искате ли да знаете какъв път може да поеме BANJO? Нашата страница за прогноза за цената BANJO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BANJO сега!

