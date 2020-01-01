Токеномика на BangChain AI (BANGCHAIN) Открийте ключова информация за BangChain AI (BANGCHAIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BangChain AI (BANGCHAIN) COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men’s well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment. Официален уебсайт: https://www.orifice.store/ Купете BANGCHAIN сега!

Токеномика и анализ на цената за BangChain AI (BANGCHAIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BangChain AI (BANGCHAIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 435.77K $ 435.77K $ 435.77K Общо предлагане: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Циркулиращо предлагане: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 435.77K $ 435.77K $ 435.77K Рекорд за всички времена: $ 0.00453387 $ 0.00453387 $ 0.00453387 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00043776 $ 0.00043776 $ 0.00043776 Научете повече за цената на BangChain AI (BANGCHAIN)

Токеномика на BangChain AI (BANGCHAIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BangChain AI (BANGCHAIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BANGCHAIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BANGCHAIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BANGCHAIN, разгледайте цената в реално време на токените BANGCHAIN!

