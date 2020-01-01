Токеномика на bane ($BANE) Открийте ключова информация за bane ($BANE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за bane ($BANE) bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs. Официален уебсайт: https://realbanecto.xyz/ Купете $BANE сега!

Токеномика и анализ на цената за bane ($BANE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за bane ($BANE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 22.49K $ 22.49K $ 22.49K Общо предлагане: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M Циркулиращо предлагане: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 22.49K $ 22.49K $ 22.49K Рекорд за всички времена: $ 0.00103846 $ 0.00103846 $ 0.00103846 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на bane ($BANE)

Токеномика на bane ($BANE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на bane ($BANE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $BANE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $BANE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $BANE, разгледайте цената в реално време на токените $BANE!

Прогноза за цената за $BANE Искате ли да знаете какъв път може да поеме $BANE? Нашата страница за прогноза за цената $BANE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $BANE сега!

