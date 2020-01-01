Токеномика на Bandit on Base (BANDIT) Открийте ключова информация за Bandit on Base (BANDIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bandit on Base (BANDIT) Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain's scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology. Официален уебсайт: https://banditonbase.com/

Токеномика и анализ на цената за Bandit on Base (BANDIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bandit on Base (BANDIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 60.06K $ 60.06K $ 60.06K Общо предлагане: $ 9.72B $ 9.72B $ 9.72B Циркулиращо предлагане: $ 7.90B $ 7.90B $ 7.90B FDV (оценка при пълна реализация): $ 73.90K $ 73.90K $ 73.90K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bandit on Base (BANDIT)

Токеномика на Bandit on Base (BANDIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bandit on Base (BANDIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BANDIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BANDIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BANDIT, разгледайте цената в реално време на токените BANDIT!

Прогноза за цената за BANDIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BANDIT? Нашата страница за прогноза за цената BANDIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

