Информация за цената за Band (BAND) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.473774 $ 0.473774 $ 0.473774 24-часов нисък $ 0.509042 $ 0.509042 $ 0.509042 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.473774$ 0.473774 $ 0.473774 24-часов висок $ 0.509042$ 0.509042 $ 0.509042 Рекорд за всички времена $ 22.83$ 22.83 $ 22.83 Най-ниска цена $ 0.203625$ 0.203625 $ 0.203625 Промяна на цената (1ч) +0.65% Промяна на цената (1д) +4.20% Промяна на цената (7д) -7.29% Промяна на цената (7д) -7.29%

Цената в реално време за Band (BAND) е$0.497901. През последните 24 часа BAND се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.473774 до най-висока стойност $ 0.509042, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BAND е $ 22.83, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.203625.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BAND има промяна от +0.65% за последния час, +4.20% за 24 часа и -7.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Band (BAND)

Пазарна капитализация $ 83.13M$ 83.13M $ 83.13M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 83.43M$ 83.43M $ 83.43M Циркулиращо предлагане 166.90M 166.90M 166.90M Общо предлагане 167,502,481.930306 167,502,481.930306 167,502,481.930306

Текущата пазарна капитализация на Band е $ 83.13M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BAND е 166.90M, като общото предлагане е 167502481.930306. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 83.43M.