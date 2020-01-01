Токеномика на BAMBIT (BAMBIT) Открийте ключова информация за BAMBIT (BAMBIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BAMBIT (BAMBIT) $BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products: NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content. $BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space. Официален уебсайт: https://bambitsol.com/ Бяла книга: https://docs.bambitsol.com/ Купете BAMBIT сега!

Токеномика и анализ на цената за BAMBIT (BAMBIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BAMBIT (BAMBIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.97K $ 27.97K $ 27.97K Общо предлагане: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Циркулиращо предлагане: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 27.97K $ 27.97K $ 27.97K Рекорд за всички времена: $ 0.04255699 $ 0.04255699 $ 0.04255699 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0003496 $ 0.0003496 $ 0.0003496 Научете повече за цената на BAMBIT (BAMBIT)

Токеномика на BAMBIT (BAMBIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BAMBIT (BAMBIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAMBIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAMBIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAMBIT, разгледайте цената в реално време на токените BAMBIT!

Прогноза за цената за BAMBIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAMBIT? Нашата страница за прогноза за цената BAMBIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAMBIT сега!

