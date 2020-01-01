Токеномика на BAM by Scotty (BAM) Открийте ключова информация за BAM by Scotty (BAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BAM by Scotty (BAM) $BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins. Официален уебсайт: https://x.com/i/communities/1916212839989318132 Купете BAM сега!

Токеномика и анализ на цената за BAM by Scotty (BAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BAM by Scotty (BAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 124.07K $ 124.07K $ 124.07K Общо предлагане: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M Циркулиращо предлагане: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M FDV (оценка при пълна реализация): $ 124.07K $ 124.07K $ 124.07K Рекорд за всички времена: $ 0.00180516 $ 0.00180516 $ 0.00180516 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012417 $ 0.00012417 $ 0.00012417 Научете повече за цената на BAM by Scotty (BAM)

Токеномика на BAM by Scotty (BAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BAM by Scotty (BAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAM, разгледайте цената в реално време на токените BAM!

Прогноза за цената за BAM Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAM? Нашата страница за прогноза за цената BAM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAM сега!

