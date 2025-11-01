БорсаDEX+
Цената в реално време на Balsa MM Fund днес е 0.075556 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BMMF към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BMMF в MEXC сега.Цената в реално време на Balsa MM Fund днес е 0.075556 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BMMF към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BMMF в MEXC сега.

Повече за BMMF

BMMFценова информация

Какво представлява BMMF

Официален уебсайт на BMMF

Токеномика на BMMF

BMMF ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Balsa MM Fund Лого

Balsa MM Fund цена (BMMF)

Не се намира в списъка

1 BMMF към USD - цена в реално време:

$0.075556
$0.075556$0.075556
+0.10%1D
mexc
USD
Balsa MM Fund (BMMF) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:38:49 (UTC+8)

Информация за цената за Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.07531
$ 0.07531$ 0.07531
24-часов нисък
$ 0.075563
$ 0.075563$ 0.075563
24-часов висок

$ 0.07531
$ 0.07531$ 0.07531

$ 0.075563
$ 0.075563$ 0.075563

$ 0.075679
$ 0.075679$ 0.075679

$ 0.070272
$ 0.070272$ 0.070272

--

+0.11%

+0.49%

+0.49%

Цената в реално време за Balsa MM Fund (BMMF) е$0.075556. През последните 24 часа BMMF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.07531 до най-висока стойност $ 0.075563, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BMMF е $ 0.075679, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.070272.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BMMF има промяна от -- за последния час, +0.11% за 24 часа и +0.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Balsa MM Fund (BMMF)

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

--
----

$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M

50.05M
50.05M 50.05M

50,046,307.28985915
50,046,307.28985915 50,046,307.28985915

Текущата пазарна капитализация на Balsa MM Fund е $ 3.78M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BMMF е 50.05M, като общото предлагане е 50046307.28985915. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.78M.

История на цените за Balsa MM Fund (BMMF) USD

През днешния ден промяната в цената на Balsa MM Fund към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Balsa MM Fund към USD беше $ +0.0028556541.
През последните 60 дни промяната в цената на Balsa MM Fund към USD беше $ +0.0042579886.
През последните 90 дни промяната в цената на Balsa MM Fund към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.11%
30 дни$ +0.0028556541+3.78%
60 дни$ +0.0042579886+5.64%
90 дни$ 0--

Какво е Balsa MM Fund (BMMF)

BMMF (Balsa Market Making Fund) is a tokenized market-making fund designed to provide investors with delta-neutral trading exposure through algorithmic strategies. Focused on arbitrage opportunities in the Turkish crypto market—particularly USDT/TRY FX spread arbitrage—BMMF leverages advanced trading models to ensure 24/7 liquidity and consistent returns with minimized risk. The fund capitalizes on inefficiencies between USD stablecoins (such as USDT) and USD/TRY FX rates, offering institutional-grade investment access with full transparency and security.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Balsa MM Fund (BMMF) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Balsa MM Fund (USD)

Колко ще струва Balsa MM Fund (BMMF) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Balsa MM Fund (BMMF) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Balsa MM Fund.

Проверете прогнозата за цената за Balsa MM Fund сега!

BMMF към местни валути

Токеномика на Balsa MM Fund (BMMF)

Разбирането на токеномиката на Balsa MM Fund (BMMF) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BMMF сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Balsa MM Fund (BMMF)

Колко струва Balsa MM Fund (BMMF) днес?
Цената в реално време на BMMF в USD е 0.075556 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BMMF към USD?
Текущата цена на BMMF към USD е $ 0.075556. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Balsa MM Fund?
Пазарната капитализация за BMMF е $ 3.78M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BMMF?
Циркулиращото предлагане на BMMF е 50.05M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BMMF?
BMMF постигна ATH цена от 0.075679 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BMMF?
BMMF достигна ATL цена от 0.070272 USD.
Какъв е обемът на търговията на BMMF?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BMMF е -- USD.
Ще се повиши ли BMMF тази година?
BMMF може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BMMF за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

