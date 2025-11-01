Информация за цената за Balsa MM Fund (BMMF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.07531 $ 0.07531 $ 0.07531 24-часов нисък $ 0.075563 $ 0.075563 $ 0.075563 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.07531$ 0.07531 $ 0.07531 24-часов висок $ 0.075563$ 0.075563 $ 0.075563 Рекорд за всички времена $ 0.075679$ 0.075679 $ 0.075679 Най-ниска цена $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.11% Промяна на цената (7д) +0.49% Промяна на цената (7д) +0.49%

Цената в реално време за Balsa MM Fund (BMMF) е$0.075556. През последните 24 часа BMMF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.07531 до най-висока стойност $ 0.075563, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BMMF е $ 0.075679, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.070272.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BMMF има промяна от -- за последния час, +0.11% за 24 часа и +0.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Balsa MM Fund (BMMF)

Пазарна капитализация $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Циркулиращо предлагане 50.05M 50.05M 50.05M Общо предлагане 50,046,307.28985915 50,046,307.28985915 50,046,307.28985915

Текущата пазарна капитализация на Balsa MM Fund е $ 3.78M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BMMF е 50.05M, като общото предлагане е 50046307.28985915. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.78M.