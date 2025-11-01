Информация за цената за Ballz of Steel (BALLZ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0012117 $ 0.0012117 $ 0.0012117 24-часов нисък $ 0.00128553 $ 0.00128553 $ 0.00128553 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0012117$ 0.0012117 $ 0.0012117 24-часов висок $ 0.00128553$ 0.00128553 $ 0.00128553 Рекорд за всички времена $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.18% Промяна на цената (1д) +4.40% Промяна на цената (7д) -0.63% Промяна на цената (7д) -0.63%

Цената в реално време за Ballz of Steel (BALLZ) е$0.00127446. През последните 24 часа BALLZ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0012117 до най-висока стойност $ 0.00128553, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BALLZ е $ 0.01151396, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BALLZ има промяна от -0.18% за последния час, +4.40% за 24 часа и -0.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ballz of Steel (BALLZ)

Пазарна капитализация $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Ballz of Steel е $ 1.27M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BALLZ е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.27M.