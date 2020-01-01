Токеномика на Balls of Fate (BOF)
Информация за Balls of Fate (BOF)
Join Balls of Fate - where everyone can become a hero challenging the injustice of the world!
Balls of Fate (BOF) exists in a world where injustice and inequality have become the norm. Big corporations, corrupt politicians, and financial elites continue to enrich themselves at the expense of ordinary people. But in this chaos, an unexpected hero emerges - a fearless pitbull who doesn't give a damn about conventions and the status quo
This pitbull is the embodiment of an unbreakable spirit and unwavering justice. He absolutely doesn't care about authorities, social norms, or society's expectations. His sole purpose is to restore balance and justice in a world where honesty has become rare With iron determination and steel... ambitions, the BOF pitbull is ready to put his "balls" on any unjust system, be it financial institutions, political regimes, or social prejudices. He's not afraid of consequences and is willing to risk everything for the right cause In the world of BOF, anyone can become such
a fearless fighter for justice. It's not just a financial instrument, it's a movement, a philosophy of life where courage, honesty, and straightforwardness are valued above all else
Токеномика и анализ на цената за Balls of Fate (BOF)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Balls of Fate (BOF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Balls of Fate (BOF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Balls of Fate (BOF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой BOF токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой BOF токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на BOF, разгледайте цената в реално време на токените BOF!
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.