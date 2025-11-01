Информация за цената за Baldor (BALDOR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 12.24 24-часов нисък $ 12.65 24-часов висок 24-часов нисък $ 12.24 24-часов висок $ 12.65 Рекорд за всички времена $ 23.5 Най-ниска цена $ 9.84 Промяна на цената (1ч) +0.46% Промяна на цената (1д) +0.85% Промяна на цената (7д) +3.01%

Цената в реално време за Baldor (BALDOR) е$12.43. През последните 24 часа BALDOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 12.24 до най-висока стойност $ 12.65, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BALDOR е $ 23.5, а най-ниската цена за всички времена е $ 9.84.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BALDOR има промяна от +0.46% за последния час, +0.85% за 24 часа и +3.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baldor (BALDOR)

Пазарна капитализация $ 1.24M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.24M Циркулиращо предлагане 100.00K Общо предлагане 100,000.0

Текущата пазарна капитализация на Baldor е $ 1.24M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BALDOR е 100.00K, като общото предлагане е 100000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.24M.