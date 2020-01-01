Токеномика на Baklava (BAVA) Открийте ключова информация за Baklava (BAVA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baklava (BAVA) Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens. In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits. Официален уебсайт: https://baklava.space/

Токеномика и анализ на цената за Baklava (BAVA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baklava (BAVA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 27.37K $ 27.37K $ 27.37K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 654.67M $ 654.67M $ 654.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 41.81K $ 41.81K $ 41.81K Рекорд за всички времена: $ 0.147726 $ 0.147726 $ 0.147726 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Baklava (BAVA)

Токеномика на Baklava (BAVA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baklava (BAVA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAVA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAVA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Прогноза за цената за BAVA Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAVA? Нашата страница за прогноза за цената BAVA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

