Информация за цената за Baked (BAKED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00051877 $ 0.00051877 $ 0.00051877 24-часов нисък $ 0.00058176 $ 0.00058176 $ 0.00058176 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00051877$ 0.00051877 $ 0.00051877 24-часов висок $ 0.00058176$ 0.00058176 $ 0.00058176 Рекорд за всички времена $ 0.094376$ 0.094376 $ 0.094376 Най-ниска цена $ 0.00028453$ 0.00028453 $ 0.00028453 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) +2.40% Промяна на цената (7д) +0.63% Промяна на цената (7д) +0.63%

Цената в реално време за Baked (BAKED) е$0.00054666. През последните 24 часа BAKED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00051877 до най-висока стойност $ 0.00058176, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BAKED е $ 0.094376, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00028453.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BAKED има промяна от -0.00% за последния час, +2.40% за 24 часа и +0.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baked (BAKED)

Пазарна капитализация $ 38.28K$ 38.28K $ 38.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 164.50K$ 164.50K $ 164.50K Циркулиращо предлагане 69.80M 69.80M 69.80M Общо предлагане 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Baked е $ 38.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BAKED е 69.80M, като общото предлагане е 300000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 164.50K.