Токеномика на bAInance Labs (BAINANCE) Открийте ключова информация за bAInance Labs (BAINANCE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за bAInance Labs (BAINANCE) bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support. Официален уебсайт: https://bainancelabs.com Купете BAINANCE сега!

Токеномика и анализ на цената за bAInance Labs (BAINANCE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за bAInance Labs (BAINANCE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 210.05K Общо предлагане: $ 1.10B Циркулиращо предлагане: $ 1.10B FDV (оценка при пълна реализация): $ 210.05K Рекорд за всички времена: $ 0.00451067 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00019208 Научете повече за цената на bAInance Labs (BAINANCE)

Токеномика на bAInance Labs (BAINANCE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на bAInance Labs (BAINANCE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAINANCE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAINANCE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAINANCE, разгледайте цената в реално време на токените BAINANCE!

Прогноза за цената за BAINANCE Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAINANCE? Нашата страница за прогноза за цената BAINANCE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAINANCE сега!

