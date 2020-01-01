Токеномика на baibysitter (BAIBY) Открийте ключова информация за baibysitter (BAIBY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за baibysitter (BAIBY) bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network’s security infrastructure. Официален уебсайт: https://baibysitter.xyz/ Купете BAIBY сега!

Токеномика и анализ на цената за baibysitter (BAIBY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за baibysitter (BAIBY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 122.40K $ 122.40K $ 122.40K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 553.19M $ 553.19M $ 553.19M FDV (оценка при пълна реализация): $ 221.27K $ 221.27K $ 221.27K Рекорд за всички времена: $ 0.00279086 $ 0.00279086 $ 0.00279086 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00011733 $ 0.00011733 $ 0.00011733 Текуща цена: $ 0.00022127 $ 0.00022127 $ 0.00022127 Научете повече за цената на baibysitter (BAIBY)

Токеномика на baibysitter (BAIBY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на baibysitter (BAIBY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAIBY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAIBY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAIBY, разгледайте цената в реално време на токените BAIBY!

Прогноза за цената за BAIBY Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAIBY? Нашата страница за прогноза за цената BAIBY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAIBY сега!

