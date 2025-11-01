Информация за цената за BAI Stablecoin (BAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 24-часов нисък $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24-часов висок 24-часов нисък $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 24-часов висок $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Рекорд за всички времена $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 Най-ниска цена $ 0.814914$ 0.814914 $ 0.814914 Промяна на цената (1ч) -0.48% Промяна на цената (1д) +0.65% Промяна на цената (7д) -7.15% Промяна на цената (7д) -7.15%

Цената в реално време за BAI Stablecoin (BAI) е$1.009. През последните 24 часа BAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 1.002 до най-висока стойност $ 1.017, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BAI е $ 1.45, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.814914.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BAI има промяна от -0.48% за последния час, +0.65% за 24 часа и -7.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BAI Stablecoin (BAI)

Пазарна капитализация $ 234.42K$ 234.42K $ 234.42K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 234.42K$ 234.42K $ 234.42K Циркулиращо предлагане 232.35K 232.35K 232.35K Общо предлагане 232,346.6672308294 232,346.6672308294 232,346.6672308294

Текущата пазарна капитализация на BAI Stablecoin е $ 234.42K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BAI е 232.35K, като общото предлагане е 232346.6672308294. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 234.42K.