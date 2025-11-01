Информация за цената за BAGLESS (BAGLESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000821 24-часов нисък $ 0.00001345 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00067267 Най-ниска цена $ 0.00000821 Промяна на цената (1ч) -0.43% Промяна на цената (1д) -23.90% Промяна на цената (7д) -34.63%

Цената в реално време за BAGLESS (BAGLESS) е$0.00001023. През последните 24 часа BAGLESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000821 до най-висока стойност $ 0.00001345, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BAGLESS е $ 0.00067267, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000821.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BAGLESS има промяна от -0.43% за последния час, -23.90% за 24 часа и -34.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BAGLESS (BAGLESS)

Пазарна капитализация $ 10.22K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.22K Циркулиращо предлагане 999.18M Общо предлагане 999,182,547.6168896

Текущата пазарна капитализация на BAGLESS е $ 10.22K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BAGLESS е 999.18M, като общото предлагане е 999182547.6168896. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.22K.