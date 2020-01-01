Токеномика на Bag (BAG) Открийте ключова информация за Bag (BAG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bag (BAG) Bag.win is the world’s most immersive online casino. Come play your favorite games, degen with your friends, and enjoy the thrill of Vegas from the comfort of home. You can play on any mobile or desktop browser. Choose your gaming experience by playing in the Bag City Metaverse or on a classic 2D interface. Use $BAG to play games and boost your cashback and referral rewards. The more $BAG you hold, the higher reward multiplier you earn. Официален уебсайт: https://bag.win Бяла книга: https://docs.bagcoin.org Купете BAG сега!

Токеномика и анализ на цената за Bag (BAG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bag (BAG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 913.45K $ 913.45K $ 913.45K Общо предлагане: $ 5.95B $ 5.95B $ 5.95B Циркулиращо предлагане: $ 5.95B $ 5.95B $ 5.95B FDV (оценка при пълна реализация): $ 913.45K $ 913.45K $ 913.45K Рекорд за всички времена: $ 0.00620995 $ 0.00620995 $ 0.00620995 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0001536 $ 0.0001536 $ 0.0001536 Научете повече за цената на Bag (BAG)

Токеномика на Bag (BAG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bag (BAG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BAG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BAG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BAG, разгледайте цената в реално време на токените BAG!

Прогноза за цената за BAG Искате ли да знаете какъв път може да поеме BAG? Нашата страница за прогноза за цената BAG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BAG сега!

