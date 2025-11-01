Информация за цената за Bag on Bonk (BAG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00023359 $ 0.00023359 $ 0.00023359 24-часов нисък $ 0.00024591 $ 0.00024591 $ 0.00024591 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00023359$ 0.00023359 $ 0.00023359 24-часов висок $ 0.00024591$ 0.00024591 $ 0.00024591 Рекорд за всички времена $ 0.0010115$ 0.0010115 $ 0.0010115 Най-ниска цена $ 0.00015044$ 0.00015044 $ 0.00015044 Промяна на цената (1ч) +1.57% Промяна на цената (1д) -0.31% Промяна на цената (7д) +6.93% Промяна на цената (7д) +6.93%

Цената в реално време за Bag on Bonk (BAG) е$0.00024346. През последните 24 часа BAG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00023359 до най-висока стойност $ 0.00024591, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BAG е $ 0.0010115, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015044.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BAG има промяна от +1.57% за последния час, -0.31% за 24 часа и +6.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bag on Bonk (BAG)

Пазарна капитализация $ 243.33K$ 243.33K $ 243.33K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 243.33K$ 243.33K $ 243.33K Циркулиращо предлагане 999.81M 999.81M 999.81M Общо предлагане 999,811,586.312777 999,811,586.312777 999,811,586.312777

Текущата пазарна капитализация на Bag on Bonk е $ 243.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BAG е 999.81M, като общото предлагане е 999811586.312777. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 243.33K.