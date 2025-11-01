Bag on Bonk цена (BAG)
+1.57%
-0.31%
+6.93%
+6.93%
Цената в реално време за Bag on Bonk (BAG) е$0.00024346. През последните 24 часа BAG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00023359 до най-висока стойност $ 0.00024591, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BAG е $ 0.0010115, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015044.
Що се отнася до краткосрочното представяне, BAG има промяна от +1.57% за последния час, -0.31% за 24 часа и +6.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на Bag on Bonk е $ 243.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BAG е 999.81M, като общото предлагане е 999811586.312777. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 243.33K.
През днешния ден промяната в цената на Bag on Bonk към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Bag on Bonk към USD беше $ -0.0000771523.
През последните 60 дни промяната в цената на Bag on Bonk към USD беше $ -0.0001755908.
През последните 90 дни промяната в цената на Bag on Bonk към USD беше $ 0.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ 0
|-0.31%
|30 дни
|$ -0.0000771523
|-31.68%
|60 дни
|$ -0.0001755908
|-72.12%
|90 дни
|$ 0
|--
What Is BAG Token?
BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.
BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.
While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.
