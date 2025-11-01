БорсаDEX+
Цената в реално време на Bag on Bonk днес е 0.00024346 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BAG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BAG в MEXC сега.

Повече за BAG

BAGценова информация

Какво представлява BAG

Официален уебсайт на BAG

Токеномика на BAG

BAG ценова прогноза

Bag on Bonk цена (BAG)

1 BAG към USD - цена в реално време:

$0.00024166
$0.00024166
-0.60%1D
USD
Bag on Bonk (BAG) Ценова графика на живо
Информация за цената за Bag on Bonk (BAG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00023359
24-часов нисък
$ 0.00024591
24-часов висок

$ 0.00023359
$ 0.00024591
$ 0.0010115
$ 0.00015044
+1.57%

-0.31%

+6.93%

+6.93%

Цената в реално време за Bag on Bonk (BAG) е$0.00024346. През последните 24 часа BAG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00023359 до най-висока стойност $ 0.00024591, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BAG е $ 0.0010115, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00015044.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BAG има промяна от +1.57% за последния час, -0.31% за 24 часа и +6.93% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Bag on Bonk (BAG)

$ 243.33K
--
----

$ 243.33K
999.81M
999,811,586.312777
Текущата пазарна капитализация на Bag on Bonk е $ 243.33K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BAG е 999.81M, като общото предлагане е 999811586.312777. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 243.33K.

История на цените за Bag on Bonk (BAG) USD

През днешния ден промяната в цената на Bag on Bonk към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Bag on Bonk към USD беше $ -0.0000771523.
През последните 60 дни промяната в цената на Bag on Bonk към USD беше $ -0.0001755908.
През последните 90 дни промяната в цената на Bag on Bonk към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.31%
30 дни$ -0.0000771523-31.68%
60 дни$ -0.0001755908-72.12%
90 дни$ 0--

Какво е Bag on Bonk (BAG)

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Bag on Bonk (BAG) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Bag on Bonk (USD)

Колко ще струва Bag on Bonk (BAG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Bag on Bonk (BAG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Bag on Bonk.

Проверете прогнозата за цената за Bag on Bonk сега!

BAG към местни валути

Токеномика на Bag on Bonk (BAG)

Разбирането на токеномиката на Bag on Bonk (BAG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BAG сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Bag on Bonk (BAG)

Колко струва Bag on Bonk (BAG) днес?
Цената в реално време на BAG в USD е 0.00024346 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BAG към USD?
Текущата цена на BAG към USD е $ 0.00024346. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Bag on Bonk?
Пазарната капитализация за BAG е $ 243.33K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BAG?
Циркулиращото предлагане на BAG е 999.81M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BAG?
BAG постигна ATH цена от 0.0010115 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BAG?
BAG достигна ATL цена от 0.00015044 USD.
Какъв е обемът на търговията на BAG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BAG е -- USD.
Ще се повиши ли BAG тази година?
BAG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BAG за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Bag on Bonk (BAG)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

