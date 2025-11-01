Информация за цената за baddiecoin (BADDIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00009783 $ 0.00009783 $ 0.00009783 24-часов нисък $ 0.00010387 $ 0.00010387 $ 0.00010387 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00009783$ 0.00009783 $ 0.00009783 24-часов висок $ 0.00010387$ 0.00010387 $ 0.00010387 Рекорд за всички времена $ 0.00029214$ 0.00029214 $ 0.00029214 Най-ниска цена $ 0.00009176$ 0.00009176 $ 0.00009176 Промяна на цената (1ч) +1.40% Промяна на цената (1д) +3.86% Промяна на цената (7д) -1.98% Промяна на цената (7д) -1.98%

Цената в реално време за baddiecoin (BADDIE) е$0.00010269. През последните 24 часа BADDIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00009783 до най-висока стойност $ 0.00010387, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BADDIE е $ 0.00029214, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009176.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BADDIE има промяна от +1.40% за последния час, +3.86% за 24 часа и -1.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за baddiecoin (BADDIE)

Пазарна капитализация $ 103.24K$ 103.24K $ 103.24K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 103.24K$ 103.24K $ 103.24K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на baddiecoin е $ 103.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BADDIE е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 103.24K.