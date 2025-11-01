Информация за цената за Backroom (ROOM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00502431 $ 0.00502431 $ 0.00502431 24-часов нисък $ 0.00664762 $ 0.00664762 $ 0.00664762 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00502431$ 0.00502431 $ 0.00502431 24-часов висок $ 0.00664762$ 0.00664762 $ 0.00664762 Рекорд за всички времена $ 0.02455824$ 0.02455824 $ 0.02455824 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -2.44% Промяна на цената (1д) +15.07% Промяна на цената (7д) +11.87% Промяна на цената (7д) +11.87%

Цената в реално време за Backroom (ROOM) е$0.00598288. През последните 24 часа ROOM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00502431 до най-висока стойност $ 0.00664762, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ROOM е $ 0.02455824, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ROOM има промяна от -2.44% за последния час, +15.07% за 24 часа и +11.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Backroom (ROOM)

Пазарна капитализация $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.98M$ 5.98M $ 5.98M Циркулиращо предлагане 764.00M 764.00M 764.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Backroom е $ 4.57M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ROOM е 764.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.98M.