Информация за цената за Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 Най-ниска цена $ 0.061061$ 0.061061 $ 0.061061 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -2.55% Промяна на цената (7д) -2.55%

Цената в реално време за Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) е$0.149535. През последните 24 часа BLUNA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BLUNA е $ 2.21, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.061061.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BLUNA има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -2.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Пазарна капитализация $ 221.46K$ 221.46K $ 221.46K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 221.46K$ 221.46K $ 221.46K Циркулиращо предлагане 1.48M 1.48M 1.48M Общо предлагане 1,480,982.693663 1,480,982.693663 1,480,982.693663

Текущата пазарна капитализация на Backbone Labs Staked LUNA е $ 221.46K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BLUNA е 1.48M, като общото предлагане е 1480982.693663. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 221.46K.