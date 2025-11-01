Информация за цената за Back2EmploymentEducationTraining (BEET) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001057 $ 0.00001057 $ 0.00001057 24-часов нисък $ 0.00001264 $ 0.00001264 $ 0.00001264 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001057$ 0.00001057 $ 0.00001057 24-часов висок $ 0.00001264$ 0.00001264 $ 0.00001264 Рекорд за всички времена $ 0.00029133$ 0.00029133 $ 0.00029133 Най-ниска цена $ 0.00001033$ 0.00001033 $ 0.00001033 Промяна на цената (1ч) -1.11% Промяна на цената (1д) -12.02% Промяна на цената (7д) -4.12% Промяна на цената (7д) -4.12%

Цената в реално време за Back2EmploymentEducationTraining (BEET) е$0.00001106. През последните 24 часа BEET се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001057 до най-висока стойност $ 0.00001264, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BEET е $ 0.00029133, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001033.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BEET има промяна от -1.11% за последния час, -12.02% за 24 часа и -4.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

Пазарна капитализация $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Циркулиращо предлагане 961.91M 961.91M 961.91M Общо предлагане 961,907,892.562322 961,907,892.562322 961,907,892.562322

Текущата пазарна капитализация на Back2EmploymentEducationTraining е $ 10.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BEET е 961.91M, като общото предлагане е 961907892.562322. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.64K.