Информация за цената за BabyUnicorn (BABYU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.58% Промяна на цената (1д) +3.43% Промяна на цената (7д) -17.76%

Цената в реално време за BabyUnicorn (BABYU) е--. През последните 24 часа BABYU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BABYU е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BABYU има промяна от +0.58% за последния час, +3.43% за 24 часа и -17.76% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за BabyUnicorn (BABYU)

Пазарна капитализация $ 127.43K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 127.43K Циркулиращо предлагане 999.84M Общо предлагане 999,843,407.961523

Текущата пазарна капитализация на BabyUnicorn е $ 127.43K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BABYU е 999.84M, като общото предлагане е 999843407.961523. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 127.43K.