Токеномика на BABYTRUMP (BABYTRUMP) Открийте ключова информация за BABYTRUMP (BABYTRUMP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за BABYTRUMP (BABYTRUMP) The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape. Официален уебсайт: https://babytrumpeth.com Купете BABYTRUMP сега!

Токеномика и анализ на цената за BABYTRUMP (BABYTRUMP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за BABYTRUMP (BABYTRUMP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 78.36K $ 78.36K $ 78.36K Общо предлагане: $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M Циркулиращо предлагане: $ 39.69M $ 39.69M $ 39.69M FDV (оценка при пълна реализация): $ 78.36K $ 78.36K $ 78.36K Рекорд за всички времена: $ 0.350821 $ 0.350821 $ 0.350821 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00150367 $ 0.00150367 $ 0.00150367 Текуща цена: $ 0.00197397 $ 0.00197397 $ 0.00197397 Научете повече за цената на BABYTRUMP (BABYTRUMP)

Токеномика на BABYTRUMP (BABYTRUMP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на BABYTRUMP (BABYTRUMP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYTRUMP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYTRUMP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYTRUMP, разгледайте цената в реално време на токените BABYTRUMP!

Прогноза за цената за BABYTRUMP Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYTRUMP? Нашата страница за прогноза за цената BABYTRUMP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BABYTRUMP сега!

