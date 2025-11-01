Информация за цената за Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00000666$ 0.00000666 $ 0.00000666 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.22% Промяна на цената (1д) +5.20% Промяна на цената (7д) -1.58% Промяна на цената (7д) -1.58%

Цената в реално време за Baby World Liberty Financial (BABYWLFI) е--. През последните 24 часа BABYWLFI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BABYWLFI е $ 0.00000666, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BABYWLFI има промяна от +1.22% за последния час, +5.20% за 24 часа и -1.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baby World Liberty Financial (BABYWLFI)

Пазарна капитализация $ 87.38K$ 87.38K $ 87.38K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 87.38K$ 87.38K $ 87.38K Циркулиращо предлагане 90.00B 90.00B 90.00B Общо предлагане 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0 90,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Baby World Liberty Financial е $ 87.38K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BABYWLFI е 90.00B, като общото предлагане е 90000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 87.38K.