Токеномика на Baby Wen (BWEN) Открийте ключова информация за Baby Wen (BWEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Baby Wen (BWEN) Discover BabyWen, the son of Wen In the world of WEB3, traditional influencers are still stuck in old WEB2 models that don’t fit with the new community-driven vibe That’s where BabyWen comes in! Saved by the BabyWen CTO team, he's heading to be the first-ever community-managed influencer, he’s not just another one who's trying to take profit from his followers, he’s leading the memecoin revolution, powered and governed by his own community. By embodying the decentralized spirit of web3, BabyWen wants to shake up the world of influence, giving power back to the people with a transparent, DAO-driven model. Join BabyWen and be part of the revolution! Официален уебсайт: https://www.babywen.io Купете BWEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Baby Wen (BWEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Wen (BWEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 172.22K $ 172.22K $ 172.22K Общо предлагане: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M Циркулиращо предлагане: $ 99.98M $ 99.98M $ 99.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 172.22K $ 172.22K $ 172.22K Рекорд за всички времена: $ 0.218904 $ 0.218904 $ 0.218904 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00170805 $ 0.00170805 $ 0.00170805 Текуща цена: $ 0.0017226 $ 0.0017226 $ 0.0017226 Научете повече за цената на Baby Wen (BWEN)

Токеномика на Baby Wen (BWEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Wen (BWEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BWEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BWEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BWEN, разгледайте цената в реално време на токените BWEN!

Прогноза за цената за BWEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме BWEN? Нашата страница за прогноза за цената BWEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BWEN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!