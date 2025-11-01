Информация за цената за Baby Trash (BTRASH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000752 24-часов нисък $ 0.00000823 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00014678 Най-ниска цена $ 0.0000072 Промяна на цената (1ч) +0.46% Промяна на цената (1д) -6.33% Промяна на цената (7д) -0.59%

Цената в реално време за Baby Trash (BTRASH) е$0.00000762. През последните 24 часа BTRASH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000752 до най-висока стойност $ 0.00000823, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BTRASH е $ 0.00014678, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000072.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BTRASH има промяна от +0.46% за последния час, -6.33% за 24 часа и -0.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Baby Trash (BTRASH)

Пазарна капитализация $ 7.62K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.62K Циркулиращо предлагане 999.99M Общо предлагане 999,985,441.542389

Текущата пазарна капитализация на Baby Trash е $ 7.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BTRASH е 999.99M, като общото предлагане е 999985441.542389. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.62K.