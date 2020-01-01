Токеномика на Baby Solana (BABYSOL) Открийте ключова информация за Baby Solana (BABYSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Официален уебсайт: https://babysolana.meme/

Токеномика и анализ на цената за Baby Solana (BABYSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Baby Solana (BABYSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 95.54K $ 95.54K $ 95.54K Общо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Циркулиращо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 95.54K $ 95.54K $ 95.54K Рекорд за всички времена: $ 0.00125387 $ 0.00125387 $ 0.00125387 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000058 $ 0.000058 $ 0.000058 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Baby Solana (BABYSOL)

Токеномика на Baby Solana (BABYSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Baby Solana (BABYSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BABYSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BABYSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BABYSOL, разгледайте цената в реално време на токените BABYSOL!

Прогноза за цената за BABYSOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме BABYSOL? Нашата страница за прогноза за цената BABYSOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

